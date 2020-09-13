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Spor Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

Trabzonspor, sadece 1 yeni transferle Beşiktaş karşısına çıktı - Beşiktaş'ta N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Montero kadroda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:14:42 -
Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.

Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.


- Bordo-mavililerde eksik fazla


Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.

Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.


- Eddie Newton, Trabzon'da ilk kez


Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.


- Beşiktaş'ta iki eksik


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

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