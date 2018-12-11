Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı





TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Juraj Kucka dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi. Bu futbolcunun kondisyon salonunda tedavisinin ve çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.