Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de ve Avrupa'da işleri yolunda gitmeyen Beşiktaş'ta hafta içinde başkan Fikret Orman istifa etmişti. Dev derbi öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de ve Avrupa'da işleri yolunda gitmeyen Beşiktaş'ta hafta içinde başkan Fikret Orman istifa etmişti. Dev derbi öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar... Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş derbisi 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. Süper Lig 6. hafta maç programı 27 Eylül Cuma 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) 28 Eylül Cumartesi 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk) 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom) 29 Eylül Pazar 14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya) 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 30 Eylül Pazartesi 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon) Süper Lig 5. hafta maç sonuçları Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1 Süper Lig puan durumu

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