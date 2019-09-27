Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de ve Avrupa'da işleri yolunda gitmeyen Beşiktaş'ta hafta içinde başkan Fikret Orman istifa etmişti. Dev derbi öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...27 Eylül 2019 Cuma 19:23
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de ve Avrupa'da işleri yolunda gitmeyen Beşiktaş'ta hafta içinde başkan Fikret Orman istifa etmişti. Dev derbi öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...
Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Beşiktaş derbisi 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig 6. hafta maç programı
27 Eylül Cuma
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
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