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Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması: Lig sonuna kadar...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan Filip Novak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:50:00 -
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması: Lig sonuna kadar...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Novak'a en iyi teklifi yaptıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Oyuncumuz, lig sonuna kadar düşünmek için süre istedi. Ben ücret konusunda babamın oğluna bile taviz vermem. Maksimum rakam belli. Bunun ötesi ekonomimizi bozar” açıklamasını yaptı.

Takımdan dört isme teklifler olduğu iddialarını da yanıtlayan Ağaoğlu, "Dördüne birden onay vermemiz mümkün değil. Gelen teklif, takımın vizyonu... Bunlar belirleyici olur. Bir de oyuncunun istemesi lazım. Ama kadroyu bozma gibi bir düşüncemiz yok." dedi.

''Şampiyonluğun en büyük adayı biziz''

Milliyet Gazetesine röportaj veren Ağaoğlu, "O sene bu sene. Kimse kusura bakmasın, şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Özlemini çektiğimiz şampiyonluğa kavuşmamıza 8 hafta kaldı" dedi. Zirve yarışının; Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında geçeceğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi’ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro, kupayı alıyorsa, Avrupa’ya gidiyorsa niye bozayım" şeklinde konuştu.

Sosa'nın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Kaptanımızın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor" ifadesini kullandı.

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