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Spor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:55:18 -
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


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