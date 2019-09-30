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Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 3 Ekim Çarşamba günü başlıyor. C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor ikinci maçında Basel ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:16
Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 3 Ekim Çarşamba günü başlıyor. C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor ikinci maçında Basel ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor gruptaki ikinci maçında İsveç ekibi Basel ile karşılaşacak. İşte, Trabzonspor Basel maçının tüm detayları.

C Grubu ilk hafta maçında Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor evinde oynayacağı Basel maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor C Grubu 2. hafta maçında Basel'i konuk edecek. 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Marco Di Bello tarafından yönetilecek müsabaka beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak.

C Grubu puan durumu

 

3 Ekim Perşembe

22.00 Krasnodar-Getafe

22.00Trabzonspor-Basel

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:16
  1. Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Trabzonsporlu taraftarlar
  3. Basel
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Avrupa Ligi
  6. UEFA Avrupa Ligi C Grubu

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