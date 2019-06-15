Trabzonspor aradığı stoperi buldu Dominik Kruzliak Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor rotayı tekrardan Dominik Kruzliak'a çevirdi.

Yenakit.com.tr- Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Bordo mavili ekip Slovakya takımlarından Ruzomberok forması giyen 22 yaşındaki genç stoper Dominik Kruzliak için harekete geçti. Trabzonspor'un geçtiğimiz yılda nabız yokladığı genç oyuncu için tekrardan çıkarma yapacağı iddia edildi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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