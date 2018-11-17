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Trabzonspor aradığı kaleciyi Ukrayna'da buldu! 21 yaşındaki Luiz Felipe

Ara transfer dönemine az bir süre kala Trabzonspor'dan sürpriz kaleci hamlesi geldi. Bordo mavili ekip Zorya Luhansk forması giyen 21 yaşındaki Luis Felipe'ye kanca attı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 04:05
Trabzonspor aradığı kaleciyi Ukrayna'da buldu! 21 yaşındaki Luiz Felipe

Serkan Aşkın / YENİAKİT.COM.TR - Trabzonspor'dan sürpriz kaleci hamlesi geldi. Bordo mavili ekip Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalması ve Estaban'ın formsuz bir grafik çizmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandırmasına neden oldu.

Zorya kalecisi Luis Felipe ile temas kuruldu!

Trabzonspor kurmaylarının Ukrayna 1.Lig takımlarından Zorya forması giyen Brezilyalı 21 yaşındaki Luis Felipe'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Bordo mavili kurmayların Zorya ekibiyle temas kurduğu ve cüzi bir bonservis bedeli ile genç kaleciyi kadrosuna katacağı öğrenildi.

Luis Felipe bu sezon 6'sı lig maçları dahil olmak üzere toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı genç eldivenin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken bonservis bedelinin Transfermarkt'a göre 100 bin Euro olduğu belirlendi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 04:05
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  2. Luis Felipe
  3. Zorya Luhansk
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