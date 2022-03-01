Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor kupa maçı sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne oldu?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan başladı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Mücadele saat 20.30'da başladı. Maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.