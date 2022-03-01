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Spor Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor kupa maçı sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-01 21:27:00 -
Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan başladı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Mücadele saat 20.30'da başladı. Maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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