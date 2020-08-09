Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti
Trabzonspor, Norveçli yıldız orta saha Anders Trondsen'i transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Trabzonspor, Rosenborg'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/2021 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,
2021/2022 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2022/2023 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,
2023/2024 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur."