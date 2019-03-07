Trabzonspor, Akhisarspor'a hazırlanıyor Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulüpten açıklamaya göre, futbolcular 1 günlük izinin ardından teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı. Yönetim kurulu ile ücretinin indirilmesi konusunda yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıktan sonra kadro dışı kararı kaldırılarak affedilen Olcay Şahan da antrenmana katıldı. Olcay Şahan, antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği teknik direktör Ünal Karaman'a sarıldı. Bu arada teknik heyet ve oyuncular, antrenman öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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