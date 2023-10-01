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Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 14:54:00 -
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Pendikspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Öte yandan Bordo-mavililerde Mısırlı futbolcu Trezeguet’ye doğum günü organizasyonu yapıldı.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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