  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor
Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet alırken sadece 1 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 10:13:00 -
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki kupa hedefiyle yolunda ilerliyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı idaresinde ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda tek yenilgisini ligin 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla yaşamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay