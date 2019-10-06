Trabzonspor, 90'da zafere koştu Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı. Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Çaykur Rizespor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1 kazandı. Çaykur Rizespor, 23. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle öne geçerken bu gole 73'te Alexander Sörloth yanıt verdi. 90. dakikada Nwakaeme skoru belirledi. Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 8 puanda kalırken, Trabzonspor ise 12 puana yükseldi. Rizespor'un 3 puan hasreti 5 maça çıkarken, Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste ikinci kez kazandı ve galibiyet serisi yakaladı. Bordo mavililer ayrıca bu sezonki ilk deplasman galibiyetine ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.

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