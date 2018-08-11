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Trabzonpor'a büyük şok! Elektrikleri kestiler

Trabzonspor’un elektrik dağıtım şirketi Çoruh Edaş’a olan yaklaşık 1 milyon TL’lik borcu nedeniyle Akyazı Stadı’nda elektriklerin kesildiği belirtildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:47
Trabzonpor'a büyük şok! Elektrikleri kestiler

Trabzonspor'un mabedi olan Medical Park Stadyumu’nda şoke eden olay...

Trabzonspor’un elektrik dağıtım şirketi Çoruh Edaş’a olan yaklaşık 1 milyon TL’lik borcu nedeniyle Akyazı Stadı’nda elektriklerin kesildiği belirtildi. Bu durum karşısında Bordo-mavili yönetimin, Çoruh Edaş’a borcu taksitlendirme veya sponsorluk çözümü önerdiği ancak dağıtım şirketinin buna sıcak bakmadığı kaydedildi.

Yaşanan kesinti üzerine stadın bazı bölümlerinde jeneratör ile aydınlatma yapılamaması nedeniyle saha zeminindeki hibrit çimin zarar gördüğü belirtildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:47
  1. Trabzonspor
  2. Akyazı Stadyumu
  3. elektrik kesintisi
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