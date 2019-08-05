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Trabzonlu ve Şanlıurfalı girişimci kadınlar Trabzon’da buluştu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Trabzon’dan Urfa’ya Girişimci Kadın Buluşması” etkinliği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:14
Trabzonlu ve Şanlıurfalı girişimci kadınlar Trabzon’da buluştu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Trabzon’dan Urfa’ya Girişimci Kadın Buluşması” etkinliği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde başladı.


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, AB Bilgi Merkezlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliği çok önemli bulduklarını kaydederek, başlatılan işbirliğinin olumlu sonuçlar vermesini umduğunu, düzenlenen etkinliğin kadınların üretim hayatına daha etkili bir şekilde katılabilmesi için bir başlangıç olmasını beklediğini belirtti.


Ak Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da yaptığı konuşmada, Trabzon ve Şanlıurfa AB Bilgi Merkezlerinin başlattığı girişimi kutlayarak, “KOSGEB, TKDK, Kadın Girişimciler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bankalar gibi hem kamu kuruluşları hem de özel kuruluşların desteklediği kadın girişimcilerin destek sonrası sağladıkları başarı oranı ile bir milletvekili olmamın ötesinde bir kadın olarak gurur ve memnuniyet duydum” dedi. Ayvazoğlu iki il arasında gerçekleştirilen bu çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu da kaydetti.


Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç ise Şanlıurfa ile attıkları girişimcilik adımlarının çok önemli sonuçlar doğuracağını anlatarak, “Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerimizin desteği ile çıktığımız bu yol kadın emeğinin kıymetlenmesi, kadınlarımızın girişimciliğe özendirilmesi anlamında büyük sonuçlar doğuracaktır. Birlikte güçleneceğimize, büyüyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.


Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da yaptığı konuşmada “Bildiğiniz gibi Şanlıurfa’dan Trabzon’a Girişimci Kadınlar Buluşması’nın ilk etabını geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da gerçekleştirmiştik. Bu organizasyon, her iki ilin girişimci kadınlarının birbirlerini tanıması, işbirliği yolunda adımlar atması anlamında son derece kıymetli bir girişim olmuştur” şeklinde konuştu.


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da katılımcılara AB Bilgi Merkezleri hakkında bilgi vererek kadınlar, gençler ve toplumun dinamik kesimlerine yönelik etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.


Konuşmaların ardından etkinlik, AB ve Türkiye’de kadının durumu paneli, web tasarımı ve e-ticaret eğitimi ile devam etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:14
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