Trabzonlu gazetecilerden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden ’Kardeş Şehirler’ projesi kapsamında Bayburt’a kültürel ziyaret düzenleyen Trabzonlu gazeteciler, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz arasında sevgi köprüleri kurulması amacıyla ’Kardeş Şehirler’ projesi kapsamında kültürel gezi düzenleyen Trabzonlu yaklaşık 25 gazeteciyi makamında ağırlayan Başkan Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin ülkenin birliği ve bütünlüğü için çok önemli olduğunu söyledi.

1999-2004 yılları arasında yaptığı Belediye Başkanlığı görevinden önce Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde olduğunu ve TRT muhabiri olarak Bayburt’ta uzun yıllar görev yaptığını dile getiren Başkan Pekmezci, Trabzon’daki gazetecilerle dostluğunun eskiye dayandığını bildirdi.

15 yıl aradan sonra Bayburt halkının kendisine göstermiş olduğu teveccühle tekrar Belediye Başkanı olarak Bayburt’a hizmet ettiğini belirten Başkan Pekmezci, bu vesileyle Trabzonlu gazetecilerle tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

’Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler’ projesi kapsamında kültürel gezi düzenleyen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını anlamlı ve değerli bulduğunu,başarılı olmasını ve ülkenin birliği ve bütünlüğü için projelerinin amacına ulaşmasını yürekten istediğini ifade eden Belediye Başkanı Pekmezci, “Eski bir gazeteci ve Bayburtspor yöneticisi olarak Trabzon’la diyalogumuz senelerce devam etti. Geçmişte birçok Trabzonlu gazeteciyle dostluğumuz vardı. İnşallah ilerleyen günlerde de daha farklı bir boyutta birlikteliğimiz devam edecek. Coğrafi olarak Trabzon’la aynı yapı içerisindeyiz. İnşallah nice güzellikleri birlikte paylaşırız” dedi.

Kardeş Şehirler Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi ise Başkan Pekmezci’ye gösterdiği ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür ederek proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz arasında sevgi köprüleri kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Kardeş Şehirler Projesi himayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kültürel geziler düzenliyoruz. Şimdiye kadar toplam 16 il gezdik. Bugün de iki günlük ziyaretimizin ardından Van’dan geliyoruz. Gittiğimiz illerde çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kültürel gezilerimizde gittiğimiz şehirlerin doğal ve kültürel zenginliklerini görme fırsatımız oluyor. Proje kapsamında bu tür gezilerimiz devam edecek. Trabzon’a dönerken Bayburt’u da görmeyi ve burada bulunmayı çok istedik. Bayburt bizim için çok önemli bir yer.”

Ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Sadık Yavuz da hazır bulundu.