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Trabzon’daki sel baskınının ardından Karadeniz’e kritik uyarı!

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından meteoroloji 3 günlük sağanak yağış uyarısı yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Trabzon’daki sel baskınının ardından Karadeniz’e kritik uyarı!

Trabzon'da yaşanan sel felaketinin ardından 3 günlük sağanak haberi geldi. Vatandaşlardan dikkatli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Balıkesir, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 günlük haritalı hava raporu:

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:17
  1. Van
  2. Sakarya
  3. Muş
  4. Bingöl
  5. Bilecik
  6. Balıkesir
  7. Trabzon
  8. sel felaketi
  9. Marmara
  10. Akdeniz
  11. Samsun
  12. Araklı ilçesi
  13. hava durumu

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