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Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:47
Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:47
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  3. yolcu minibüsü
  4. midibüs devrildi

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