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Aktüel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:16:51 -
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 14 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında bir ev ve araçta arama yapıldı.

Uyuşturucu madde ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, 14 kilo 170 gram esrar ile 5 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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