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Aktüel

Trabzon’da uyuşturucu çetesine şok baskın

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara karşı 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:07:16 -
Trabzon’da uyuşturucu çetesine şok baskın

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara karşı 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.


Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, 6 şüpheliye ait 9 ayrı adreste yapılan aramalarda 320 gr. esrar, bin 116 kök kenevir bitkisi, 6 adet 9 mm çapında tabanca ile 10 adet fişek, 2 bin 400 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.


Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildikleri ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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