  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzon'da ulaşım devrimi! Güney Çevre Yolu'nda dev viyadükler yükseliyor, trafik nefes alacak!
Yerel

Trabzon'da ulaşım devrimi! Güney Çevre Yolu'nda dev viyadükler yükseliyor, trafik nefes alacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzon'da ulaşım devrimi! Güney Çevre Yolu'nda dev viyadükler yükseliyor, trafik nefes alacak!

Trabzon'un kronikleşen trafik sorununa neşter vuracak olan "Güney Çevre Yolu Projesi"nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehir içi trafiği uluslararası transit taşımacılıktan ayırarak Karadeniz Sahil Yolu'ndaki yoğunluğu bitirmeyi hedefleyen dev projede, tünel ve viyadük imalatları şekillenmeye başladı.

Trabzon'da şehir içi ve transit trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Temeli 1 Mayıs 2023 tarihinde Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde temeli atılan proje, toplam 43,8 kilometrelik uzunluğuyla kentin en önemli ulaşım yatırımları arasında yer alıyor. Üç etap halinde inşa edilen yol, viyadük ve tünel imalatlarıyla şekillenmeye başladı.

Projenin ilk kesiminde kazı ve tünel çalışmalarının sürdüğü, özellikle başlangıç bölümünde yoğun bir imalat süreci yürütüldüğü belirtildi. Güzergahın büyük bölümünün tünellerle aşılması planlanırken, çok sayıda viyadükle de geçişlerin sağlanacağı ifade ediliyor. 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edilen Güney Çevre Yolu, Akçaabat'tan başlayarak Ortahisar ve Yomra ilçelerinin güneyinden ilerleyip Arsin ilçesi kesiminde yeniden Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.

 

Şehir içi trafik ile uluslararası transit taşımacılığın ayrılması hedefleniyor

Yaklaşık 16,5 kilometrelik ilk etapta çalışmaların sürdüğü projede, bu kesimin mevcut sahil yolunun güneyinden ilerleyerek Sera Gölü Kavşağı'na kadar uzanması planlanıyor. Özellikle başlangıç noktasında yükselen viyadükler, projenin sahadaki en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Güney Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ile Arsin arasındaki bölümünde şehir içi trafik ile uluslararası transit taşımacılığın ayrılması hedefleniyor. Projenin, hem kent içi ulaşımı rahatlatması hem de Sarp Sınır Kapısı güzergâhındaki ağır tonajlı araç yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

 

Bakan Uraloğlu: "Bu proje şehrimiz için kıymetli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Trabzon sahil geçişinde 80-90 binlere varan günlük ortalama trafikler var. Bu yaz aylarında 100 binin üzerinde demektir. Dolayısıyla bu yollar artık kaldırmıyor. 2 ve 3 şeritli yolların kaldırabileceği kapasite çoktan dolmuş durumda. Onun için bir çevre yolu projesi başlattık. Bu proje şehrimiz için kıymetli. Şehrin batısından başlattık inşallah ikinci etabında merkez ve doğu bölümünün inşallah ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23