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Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje

Trabzon’da Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi Ocak ayında yapılıp, sözleşmesi imzalanan “Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi” için proje çalışmalarının tamamlandığı ve saha çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje

Trabzon’da Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi Ocak ayında yapılıp, sözleşmesi imzalanan “Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi” için proje çalışmalarının tamamlandığı ve saha çalışmalarına başlandığı kaydedildi.


Trabzon ve Rize İllerinin Katı Atık Sorunun çözme amacıyla hayata geçirilecek Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yap - İşlet - Devret Modeliyle ocak ayında ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan tesisin proje çalışmalarının tamamlandığı saha çalışmalarına başlanıldığı açıklandı.


60 milyon dolarlık yatırım


ÇED Raporu, Çevre Bakanlığınca onaylanan ve Cumhurbaşkanlığının oluru ile ihale edilen Entegre Bertaraf Tesisi sayesinde Trabzon ve Rize İllerinde 25 yıl süre ile çöp sorunun ortadan kalkacağı ifade edilirken projenin yaklaşık yatırım maliyetinin ise 60 milyon doları aştığı bildirildi.Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan en büyük yatırımlardan biri olma özelliği taşıyan tesisin, kapsamı ve teknolojisi sayesinde Türkiye de ilk olduğu ve bir çok kurum ve kuruluş tarafından takip edildiği kaydedildi. Çevreye karşı duyarlılığı ile ön plana çıkacak tesisin tüm atıksuların nano teknoloji ilekullanma suyu kalitesinde arıtılacağı ifade edilirken, havaya verdiği emisyonların da Avrupa birliği standartlarının çok altında olacağı kaydedildi. Tesisin teknolojisinin ise Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek bertaraf tesisi projesi olduğu ifade edildi.


35 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak


Proje kapsamında atıkların kaynağında ayrı toplanacağı kaydedilirken geri kazanımı mümkün tüm atıkların ise ekonomiye kazandırılacağı ifade edildi.Geri kazanımı mümkün olmayanların atıkların ise gazlaştırma teknolojisi ile elektrik enerjisine dönüştürüleceği bu sayedetesisin elektrik üretim kapasitesinin 12 Mw.saat olarak planlandığı kaydedildi. Tesisin ürettiği elektriğin ise 35 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.


Günlük bin 200 ton atık bertaraf edilecek


Tesisin en önemli avantajlarından birinin ise istihdama sunacağı katılarak olarak açıklanıyor. Tesisin kurulması ve işletilmesi sırasında bir çok kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilirken,2020 yılı sonunda tamamlanması planlanan tesis ile günlük 1200 ton atığın, bertaraf edileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
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