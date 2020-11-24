  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
Aktüel

Trabzon'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:27:42 -
Trabzon'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler oluştu.

Her mevsim farklı doğal güzelliklere bürünen ilçede, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlar, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği ilçenin Kuruçam ve Alsancak mahallelerinde, sonbahar renklerinin arasında kaybolan evler de ayrı bir güzellik sunuyor.

Kartpostalları aratmayan karayolunda ise araç sürücüleri büyüleyici güz renklerini alan ağaçlarla kaplı yollarda seyrine doyum olmayan manzarada ilerliyor.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde ladin ağaçlarıyla kaplı dağlarda oluşan sis bulutları da bölgeye görsel şölen sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi
Siyaset

Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin muhalefetine rağmen envantere eklenen S-400 hava savunma sisteminin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay