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Aktüel Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü
Aktüel

Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:29:20 -
Trabzon'da sobadan çıkan yangında yaşlı adam öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi'nde bir evde soba nedeniyle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında, evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetti.

Hüseyin Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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