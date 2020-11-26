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Aktüel Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:26:15 -
Trabzon'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda, içerisinde A.B, M.B. ve C.K'nin bulunduğu araç durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 99 adet 50 ve 100 liralık banknotlar halinde 9 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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