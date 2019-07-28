Trabzon'da otomobil yuvarlandı! 1 ölü Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.

Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kaldırım Yaylası'ndan dönen Metin Kocaman'ın (33) kullandığı 61 HK 347 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'nin Ayşesuyu mevkisinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, bulunduğu yerden AFAD Trabzon Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı. Kocaman'ın cenazesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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