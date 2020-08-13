  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı 1kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:05:08 -
Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı 1kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa Hamurci (61) yönetimindeki 06 EB 2684 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Dere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilde bulunan 80 yaşındaki Sabri Hamurci olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Hamurci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu

Doğu Akdeniz'de sular ısınırken gerilimi artıracak bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Oruç Reis'in petr..
Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz
Ekonomi

Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli alanlar başta olmak üzere 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 pro..
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı