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Aktüel Trabzon'da ormanlık alanda kaybolan iki arkadaş bulundu
Aktüel

Trabzon'da ormanlık alanda kaybolan iki arkadaş bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:19:25 -
Trabzon'da ormanlık alanda kaybolan iki arkadaş bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde ormanlık alanda kaybolan iki arkadaş, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göksel Mahallesi'nde dün yaban mersini toplamak üzere evden çıkan H.V.Ç. (15) ile arkadaşı A.A.K'den (21) haber alamayan aileleri jandarmadan yardım istedi.

Jandarma, AFAD ve AKUT'tan oluşan ekipler, kayıp ikiliye yoğun yağmur, sis ve zorlu arazi şartlarında yaptıkları 9 saatlik çalışmanın ardından ormanlık alanda ulaştı.

Sağ bulunan H.V.Ç. ve A.A.K'nin yorgun ve halsiz düştükleri, üşüdükleri için hipotermiye girme riski taşıdıkları gözlemlendi.


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