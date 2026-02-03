  • İSTANBUL
Yerel Trabzon’da öğrenci servisi kaza yaptı! O anlar kamerada
Yerel

Trabzon’da öğrenci servisi kaza yaptı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir öğrenci servisi yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarptı. O anlar otomobildeki araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Şalpazarı-Acısu karayolunun Dereköy altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 AIF 075 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bankete düştü ardından karşı yönden gelen 34 GAZ 805 plakalı otomobile çarptı. Okul servisindeki 12 öğrenci kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ise kazada yaralandı. Kaza anı otomobildeki araç kamerasına yansırken, yaralı sürücü kaza yerine ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

