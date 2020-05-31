Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası
TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.
Ekipler, Çarşı Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren bir kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.