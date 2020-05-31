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Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:57:57 -
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Ekipler, Çarşı Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren bir kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

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