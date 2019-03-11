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Trabzon'da koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan Vaşak, ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:24
Trabzon'da koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki avlanması yasak vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

İlçenin, Kalınçam Mahallesi, Keçi Gölü semtinde dere üzerinde yer alan taşkın koruma duvarının üstünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan vaşağı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bulunduğu yerden alınan vaşak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:24
  1. Trabzon
  2. Tonya ilçesi
  3. Vaşak
  4. vaşak avı
  5. kaçak avcılık

YORUM YAZ

  • Hasta toplumHasta toplum27 dk önce
    Nerde hareket eden bir canlı görse hemen öldüren hasta ruhlu bir toplum. Dağda hayvan yaşatmayan bir toplum. Bir pilav için gün boyu kuş öldüren yamyamlaşmış yaratıklar.

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