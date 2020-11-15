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Gündem Trabzon'da korkunç kaza! Çocuklar yola savruldu
Gündem

Trabzon'da korkunç kaza! Çocuklar yola savruldu

Trabzon'da, otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu sürücü Duygu Köse'nin (28) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan çocukları Yağız Egemen (9) ve Uras Bahattin Köse (2) ile yeğeni Hayrunnisa Düzgün (6) hastanede yaşam savaşı veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:38:00 -
Trabzon'da korkunç kaza! Çocuklar yola savruldu

Kaza, dün Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Köse yönetimindeki 34 LU 6872 otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Duygu Köse, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocukları Yağız Egemen ve Uras Bahattin Köse, kız kardeşi Songül Düzgün (25) ve onun kızı Hayrunnisa Düzgün yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının kritik olduğu, Songül Düzgün’ün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Akraba ziyareti yolunda kaza

Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Duygu Köse’nin, kız kardeşi Songül Düzgün ve çocuklarla birlikte Giresun’daki bir akraba ziyareti için Trabzon’dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Duygu Köse’nin cenazesi, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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