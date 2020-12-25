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Aktüel Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının tümü açıldı
Aktüel

Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının tümü açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:50:49 -
Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının tümü açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 102 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.

Ekipler ayrıca Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Halihazırda Trabzon genelinde kar nedeniyle kapalı yol bulunmadığı ifade edilen açıklamada, buzlanmaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


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