Trabzon'da HÜDA PAR standına bir saldırı daha!
Trabzon'daki HÜDA PAR seçim standı, Zafer Partililer tarafından ikinci defa saldırıya uğradı.
Trabzon'da Zafer Partili bir grup vandal, HÜDA PAR'ın seçim standında ikinci defa saldırdı.
Ümit Özdağ’ın hedef gösterdiği HÜDA PAR standında bir grıup, HÜDA PAR'lıları teröristlikle itham etti.
HÜDA PAR standındaki görevlileri stantlarına saldıran Zafer Partili kalabalığa, "Biz PKK’lı değiliz, şeriatçıyız. Elhamdulillah şeriat kazanacak." diye bağırdı.
Zafer Partililer, "Biz Cumhuriyetçiyiz" diye karşılık verdiği HÜDA PAR'lı görevliye linç girişiminde bulundu.
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