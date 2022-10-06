  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da havaya ateş eden şahıs yakalandı
Aktüel

Trabzon'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

Trabzon'da havaya ateş eden alkollü şahsın yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 19:28:00 -
Trabzon'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde havaya ateş eden alkollü şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" olayının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu, Fatih Parkı'nda tabancasıyla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşüren E.H.D yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çıkan tabancaya da el konuldu.

Ayrıca, E.H.D'nin, yapılan alkol testinde 3,25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23