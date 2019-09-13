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Trabzon’da gelecek yıl yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası öncesinde incelemelerde bulunuldu

Bundan önce Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF), Okul Sporları Olimpiyatları (Gymnasiade) ve Karadeniz Oyunları dahil onlarca uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon’da, gelecek yıl da önemli bir turnuva düzenlenecek.

13 Eylül 2019 Cuma 15:09
Trabzon’da gelecek yıl yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası öncesinde incelemelerde bulunuldu

Bundan önce Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF), Okul Sporları Olimpiyatları (Gymnasiade) ve Karadeniz Oyunları dahil onlarca uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon’da, gelecek yıl da önemli bir turnuva düzenlenecek. Yıldız, Gençler, U23 ve Büyükler kategorilerinde yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 2020 Temmuz ayında gerçekleşecek. Serbest ve grekoromen dallarında yapılacak olan şampiyonaya onlarca ülkeden 400’ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.


Bu önemli turnuva öncesinde Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu (IFHOH) Üyesi Grigor Grigorian, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı ve Güreş Branşından Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Serhat Öztürk, incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Teknik delegeye Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşlik etti. Öztürk, “Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu, Hayri Gür Spor Salonu, Yomra Jimnastik Spor Kompleksinin yanı sıra sporcuların kalacağı Doğu Karadeniz Yurdunu gezen heyet, tesis, ulaşım ve barınma konusunda Trabzon’a tam puan verdi. IFHOH Üyesi Grigorian, “Trabzon daha önce de büyük şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Altyapısı mükemmel” dedi. Federasyon Başkanı Kihtir da, dünyanın en önemli etkinliklerden birinin Trabzon’da yapılacağını hatırlattı, “Çok önemli bir organizasyon olacak, Trabzon bunun için ideal yer” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Asbaşkan Mahir Yazıcı da, organizasyonun Trabzon’a alınmasında eski dünya şampiyonu güreşçi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Daire Başkanı Selçuk Çebi’nin önemli payının bulunduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:09
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