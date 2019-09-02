Trabzon’da fuhuş operasyonu
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 10 kadın hakkında işlem yaptı.02 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 10 kadın hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde; 10 kadın yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.
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