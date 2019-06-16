Trabzon'da fuhuş operasyonu! 28 gözaltı
Trabzon'da düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.16 Haziran 2019 Pazar 12:31
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan uyruklu 28 kadın gözaltına aldı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
YORUM YAZ