Trabzon'da fuhuş operasyonu! 28 gözaltı Trabzon'da düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan uyruklu 28 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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