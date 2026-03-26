  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Siyah Şapkalı Hacker" çetesi çökertildi! 19 milyon 800 bin kişinin verisini ele geçirmişler Galatasaray taraftarı kahrolacak! 26 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? 'Arsa almak varken araç modeli yükseltmek modern ahmaklık!' Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu Batı, Kemalist rejimin İslam düşmanlığını ödüllendirdi Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu Asya ülkelerinde acil durum: Dünyada kriz başladı!
Trabzon'da fındık fabrikası alevlere teslim oldu! Can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu!

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fındık fabrikasında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Trabzon'daki fındık fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan ve 3 kişinin hafif yaralandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında dün 17.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında gece boyu soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Bölgeye gelen Trabzon Valisi Tahir Şahin, çalışmaları yerinden inceledi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "17.15 sıralarında Arsin ilçemizdeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangının hemen ardından itfaiye ekiplerimiz yaklaşık 110 personel ile olaya anında müdahale etti. Çok şükür bir ölüm olayı gerçekleşmedi. Hafif 3 yaralı vatandaşımız var. Onlarda bugün itibariyle hastaneden çıkacaklar. Can kaybı yaşanmadan yangın kontrol altına alındı. Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kez daha yangın çıkmıştı. Bununla ilgili özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nin kendisini geliştirdiğini gözlemledik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın olaylara çok kısa sürede müdahale ettiğini gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası. Mal yerine gelir. Çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyüklerinden bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu
ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu

Dünya

ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu

Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı
Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı

Dünya

Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı

Basın Ekspres'te korkutan yangın!
Basın Ekspres'te korkutan yangın!

Gündem

Basın Ekspres'te korkutan yangın!

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Yerel

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23