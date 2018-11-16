Trabzon'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü

Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobil, Soğukpınar Mahallesi Çamburnu Tüneli çıkışında, havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayaya çarparak duran otomobildeki 7 kişi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Selman Aydoğdu kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.