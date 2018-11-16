THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Trabzon'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü

Trabzon'un Of ilçesinde, hareket halindeki bir araç yol kenarındaki kanala devrildi. Meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi de yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 23:29
Trabzon'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü

Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobil, Soğukpınar Mahallesi Çamburnu Tüneli çıkışında, havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayaya çarparak duran otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Selman Aydoğdu kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:29
  1. Trabzon
  2. Of

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Tayyip Erdoğan'ın ismi altın harflerle yazılacak
    1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    2. Yağmur hayatı felç etti, vatandaşlar..
    3. "Spor Bakanı olacak" iddialarına Kenan..
    4. Dikkat! Bu faktörler enerjinizi..
    5. Zeytinyağını kulak enfeksiyonlarında..
    6. Manisa'da 21 asker hastaneye kaldırıldı!
    7. Metabolizmayı hızlandıran besinler..
    8. Saç yağlanması nasıl geçer?
    9. Spor yaparken gereğinden fazla su..
    10. CHP'li meclis üyesi bir günde AK..
    11. Gece körlüğüne dikkat!
    12. Kop Dağı Geçidi buzlanma nedeniyle..
    13. Trabzon'da feci kaza! 3 yaşındaki..
    14. Eski MOSSAD yöneticisinden çarpıcı..
    15. Yağmur etkisini arttırdı! Evler..
    16. Pakistan'da bombalı saldırı! 2 ölü, 10..
    17. 28 yaşında A-Takımın başına getirildi
    18. "Batılılar hesap yapmayı bilmezken..
    19. Kayısı yağının faydaları
    20. Yaşlı adam tarlada fenalaştı!..
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    Asıl provokatör bu Kemalistler
    Asıl provokatör bu Kemalistler