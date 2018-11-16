Trabzon'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü
Trabzon'un Of ilçesinde, hareket halindeki bir araç yol kenarındaki kanala devrildi. Meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi de yaralandı.16 Kasım 2018 Cuma 23:29
Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobil, Soğukpınar Mahallesi Çamburnu Tüneli çıkışında, havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.
3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayaya çarparak duran otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3 yaşındaki Selman Aydoğdu kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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