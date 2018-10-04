Trabzon'da fabrika yangını!
Trabzon Sürmene'de süt ürünleri yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.04 Ekim 2018 Perşembe 09:51
Trabzon'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
Sabah saatlerinde süt ürünleri fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, olay yerine, Sürmene, Araklı ve Of ilçe belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.
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