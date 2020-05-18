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Spor

Trabzon'da evde kalan gençlere antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:47:49 -
Trabzon'da evde kalan gençlere antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlere, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki bir sitede yaşayan gençlere yönelik sosyal mesafe kurallarına uyarak spor aktivitesi gerçekleştirdi.

Anne ve babalar ile çocukların da katıldığı etkinlikte, antrenörlerin müzik eşliğinde yaptığı spor hareketlerini tekrarlayan gençler, renkli bir gün geçirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Ortahisar ilçesindeki bir sitede antrenörler nezaretinde gençlere yönelik aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, "Çok neşeli ve güzel bir çalışma oldu. Her yaş grubundan katılımla gerçekleşen egzersiz sonrasında herkese Türk bayrağı dağıtarak hoş bir atmosfer oluşturduk." dedi.

Kurt, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında online spor yarışmaları düzenlediklerini ifade ederek, sonuçların yarın sosyal medya hesaplarından açıklanacağını, dereceye giren 3 sporcuya da çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

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