Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’na ikinci şok! Destek için toplanan kişi sayısı güldürdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Karar muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya’dayken haberi alan CHP lideri hemen dönüş kararı almıştı. CHP önderliğinde bugün 6’lı masa liderlerinin yer aldığı bir miting düzenlendi. Mitinge sağlık problemi yaşayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dışında 6’lı masanın tüm liderleri katıldı.

MİTİNGE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İstanbul’daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane’deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

TRABZON’DA DESTEK GÖSTERİSİ

Mayıs ayında Trabzon ve Rize illerine geziye çıkan ancak boş meydanlara konuşan İmamoğlu, Karadeniz gezisinden moralsiz dönmüştü. Bugün de İstanbul’da 25 bin kişi toplayabilen İmamoğlu için memleketi Trabzon’da çoğu CHP il ve ilçe yöneticileri olan 150 kişilik grup destek gösterisi yaptı.