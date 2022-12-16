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Siyaset Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’na ikinci şok! Destek için toplanan kişi sayısı güldürdü
Siyaset

Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’na ikinci şok! Destek için toplanan kişi sayısı güldürdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği için verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasına tepki göstermek için Trabzon'da bir araya gelen 150 kişilik grup sloganlarla İmamoğlu'na destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:23:00 -
Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’na ikinci şok! Destek için toplanan kişi sayısı güldürdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Karar muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya’dayken haberi alan CHP lideri hemen dönüş kararı almıştı. CHP önderliğinde bugün 6’lı masa liderlerinin yer aldığı bir miting düzenlendi. Mitinge sağlık problemi yaşayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dışında 6’lı masanın tüm liderleri katıldı.

MİTİNGE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İstanbul’daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane’deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

TRABZON’DA DESTEK GÖSTERİSİ

Mayıs ayında Trabzon ve Rize illerine geziye çıkan ancak boş meydanlara konuşan İmamoğlu, Karadeniz gezisinden moralsiz dönmüştü. Bugün de İstanbul’da 25 bin kişi toplayabilen İmamoğlu için memleketi Trabzon’da çoğu CHP il ve ilçe yöneticileri olan 150 kişilik grup destek gösterisi yaptı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bunca hizmetten sonra Trabzonlu Ekremi tutarsa tek kelime derim "NANKÖR".

Reis'in yanındayız

Gelenlerde ahmaktır, İslam düşmanı na, LGBT ciye, (zorunlu ders verdirmiştir) Avrupa'nın en genç otobüs filosunu batırana, İBByi batırana yatırım düşmanına, İstanbul'luyu adam yerine koymayan, tescilli yalancıya liyakat sahibi çalışanları çıkarıp, hdpkklılarla dolduran Batı'nın uşağının yanında kimse YOK. uşağına
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