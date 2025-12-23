Trabzon’da Ekolojik Köprü hizmete açıldı

Toplam 250 metre uzunluğa sahip olan ve Türkiye’deki 11’inci ekolojik köprü olma özelliğini taşıyan projede; 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile 2 metre genişliğinde, toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kesintisiz ve güvenli geçiş imkânı sunan köprü, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

Köprüde incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ulaşım yatırımlarında çevreye duyarlı projelere öncelik verdiklerini ifade etti. Başkan Genç, “Karayolları Genel Müdürlüğümüzle tam bir iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü, Trabzon’un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.