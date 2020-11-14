Trabzon'da defnedildi! Soylu’nun halası dualarla uğurlandı

Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camii önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı. Bakan Süleyman Soylu ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Rukiye Dönmez’in cenazesi, burada kılınan namazı ve helallik alınmasından sonra aile kabristanlığında gözyaşı ve dualarla ebediyete uğurlandı.