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Aktüel

Trabzon’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Trabzon Valiliği gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:27:37 -
Trabzon’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Trabzon Valiliği gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kabine toplantısı sonrasında 9 il için giriş-çıkış yasağının kaldırdığı iller arasında yer alan Trabzon tüm yurtta hafta sonu ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alarak uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağından da muaf tutuldu.


Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nin resmi twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır’’ ifadeleri yer aldı.

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