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Aktüel

Trabzon'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:56:47 -
Trabzon'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahallede karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca 16-19 Mayıs'ta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kararı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, böyle bir karar alınması durumunda Valilik tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.


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