  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
Aktüel

Trabzon'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:38:17 -
Trabzon'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı akrabasını öldüren G.T. polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, G.T (29), akrabası Şendoğan Terzi'nin (61) Gülbaharhatun Mahallesi Narlıbahçe Sokak'taki evine gitti.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle akrabasıyla tartışan G.T, Şendoğan Terzi'ye silahla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şendoğan Terzi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan şüpheli G.T, ilçede denetim yapan trafik polislerine teslim oldu.

Terzi'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay