Trabzon'da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı akrabasını öldüren G.T. polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, G.T (29), akrabası Şendoğan Terzi'nin (61) Gülbaharhatun Mahallesi Narlıbahçe Sokak'taki evine gitti.
Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle akrabasıyla tartışan G.T, Şendoğan Terzi'ye silahla ateş ederek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şendoğan Terzi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan şüpheli G.T, ilçede denetim yapan trafik polislerine teslim oldu.
Terzi'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.