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Trabzon'a çay hasadı için gelenlerden Kovid-19 testi için numune alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:09:19 -
Trabzon'a çay hasadı için gelenlerden Kovid-19 testi için numune alınıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'a çeşitli illerden çay hasadı için gelenler arasında gerekli görülenlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için numune alınmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bugün itibarıyla çay hasadının yoğun olarak yapıldığı Araklı, Sürmene, Of, Hayrat ve Dernekpazarı ilçelerinde sağlık taramalarına başladı.

Yeterli sayıda oluşturulan ekipler, sağlık taramasından geçirilen bu kişiler arasında gerekli görülenlerden Kovid-19 testi yapılmak üzere numune alıyor.

Ayrıca, ikametgah adresleri Ortahisar ilçesi olan çay üreticilerinden de gerekli görüldüğü durumlarda örnek alınıyor.

Yetkililer, il dışından gelen vatandaşların sağlıklı şekilde çay hasadı yapabilmeleri, muhtemel vakalarla diğer vatandaşların temasının erkenden kesilebilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.


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